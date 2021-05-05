«А потом обижаются»: австрийцы раскритиковали ЕС за предвзятость к России

Фото: pixabay.com/ru

Австрийцы раскритиковали политику Евросоюза против России и заявили, что Брюссель действует предвзято. С соответствующими сообщениями выступили читатели австрийской газеты Der Standard.

Один из австрийцев заявил, что Россия не будет терпеть американские санкции и это желание понятно.

— Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует, — отметил один из читателей.

Пользователи напомнили о нападении США и Великобритании на Ирак, захват Палестины, после которых не вводились санкции.

— Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! — заявил один из пользователей.

Ранее российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран ЕС, которым запретили въезд в Россию. В этот список вошла также председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации Жак Мэр.

Напомним, ранее МИД России заявил, что все предложения Москвы по решению проблемных вопросов с ЕС игнорируются или отвергаются Брюсселем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отношения между Евросоюзом и РФ находятся в низшей точке из-за Брюсселя.

Постпред РФ заявил, что Россия готова работать над улучшением отношений с ЕС.

Читайте также: «Часть согласованного демарша»: посольство России — о вызове посла в МИД Франции