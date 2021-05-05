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В Москве протестировали «умный костюм» строителя
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве протестировали «умный костюм» строителя

Татьяна Плотникова

Город

В Москве завершили пилотный проект по тестированию умного костюма строителя в рамках совместной работы столичного Департамента градостроительной политики, Департамента информационных технологий и Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по цифровому дублированию деятельности работников на строительных площадках.

Как отметил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, апробирована методика и специализированное программное обеспечение с применением методов искусственного интеллекта для оценки производительности труда по специальностям «каменщик» и «сварщик» на базе прототипа умного костюма для мониторинга и визуализации деятельности работников.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, рассказал, что «умный костюм» регистрирует и передает с шести сенсоров на сервер информацию о движениях работников и их физиологическом состоянии. На сервере осуществляется обработка данных, определение выполненных работниками операций с использованием нейросетевых алгоритмов, а также преобразование данных для построения 3D-визуализации действий в режиме реального времени.

Результаты анализа данных позволяют рассчитать процент эффективности выполнения работ, время активной работы и бездействия, количество нарушений правил безопасности и охраны труда.

Итоговые показатели, данные о физиологическом состоянии и 3D-визуализация действий отображаются в разработанном пользовательском веб-интерфейсе. С помощью него можно получить статистические отчеты по каждому работнику в отдельности и в целом по площадке.

Сергей Левкин сообщил, что по итогам пилотного проекта система показала свою эффективность и функциональную пригодность. За время испытания зафиксировано 456 нарушений правил безопасности и охраны труда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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