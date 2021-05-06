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Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в честь Дня Победы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в честь Дня Победы

Полина Долганова

Город

Более 1,3 тысяч праздничных тематических плакатов установлено на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах в Москве.

— Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах «домов-книжек» на Новом Арбате, — цитирует заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Отмечается, что подсветка городских зданий вечером и ночью 9 мая будет работать в праздничном режиме.

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