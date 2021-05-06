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Культурные площадки Москвы подготовили лекции и поэтические вечера ко Дню Победы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Культурные площадки Москвы подготовили лекции и поэтические вечера ко Дню Победы

Юлия Павлушова

Город

С 6 по 10 мая учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, организуют свыше 200 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, основные мероприятия пройдут в онлайн-формате на базе городских музеев, библиотек и культурных центров.

Так, 9 мая в 14 часов горожане смогут прослушать онлайн-лекцию о творчестве писателя Константина Паустовского в военные годы.

В библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина 6 мая в 19 часов историк Дмитрий Савин проведет лекцию «Берлин 1945-го. Мифы и факты». Эксперт объяснит, почему Берлинская операция стала одним из ключевых этапов войны.

Поэтесса и ветеран войны Зинаида Дарумова расскажет о тружениках тыла и детях войны в библиотеке № 134, расположенной по адресу5-й квартал Капотни, дом 17а. Встреча пройдет 7 мая в 13 часов.

Поэтический вечер «Лирика военных лет» организуют в Доме А. Ф. Лосева 7 мая в 19 часов. Его посетит народный артист России Виктор Никитин. Чтобы попасть на мероприятие, нужно пройти регистрацию.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Ранее более 1,3 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в честь Дня Победы.

Читайте также: Главархив Москвы опубликовал рассекреченные документы о работе госпиталей в войну

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