Температура Земли достигла рекордно высоких показателей в 2020 году

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В 2020 году температура Земли достигла рекордно высоких значений за три миллиона лет. Об этом в четверг, 6 мая, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе международной конференции «Петерсбергский климатический диалог».

По его словам, текущей работы стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно для предотвращения климатической катастрофы. В 2020 году концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148 процентов. Таким образом, мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия, сообщает ТАСС.

Гутерриш подчеркнул, что страны мира должны плотно сотрудничать над предотвращением последствий дестабилизации климата.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад.

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