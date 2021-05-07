Директор Театра Вахтангова опроверг слухи о сердечном приступе у Римаса Туминаса

Фото: Александр Казаков, Вечерняя Москва

Римас Туминас нормально себя чувствует и находится в театре, у него нет и не было серьезных проблем со здоровьем. О состоянии худрука Театра им. Вахтангова «Вечерней Москве» рассказал Кирилл Крок, директор учреждения.

Ранее в СМИ появились сообщения, согласно которым у Туминаса якобы был сердечный приступ. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что театральный режиссер попал в кардиореанимацию в среднетяжелом состоянии.

В свою очередь Кирилл Крок в разговоре с «ВМ» назвал эти заявления дезинформацией и призвал не верить недостоверным источникам информации.

— Не читайте Telegram-каналы! Римас Владимирович вчера и сегодня репетирует в театре. Ни в какую реанимацию он не попадал, — подчеркнул собеседник издания.

Он уточнил, что 5 мая Туминасу действительно стало плохо, в связи с чем скорая отвезла его в одну из столичных больниц. Уже через два часа после визита к медикам худрука Театра Вахтангова отвезли домой в нормальном состоянии, добавил Крок.

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