Депздрав опроверг сообщение о нападении врача на посетителя больницы в Москве

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Врач Морозовской детской городской больницы не был инициатором конфликта с одним из ее посетителей. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в понедельник, 26 апреля.

— Зачинщиком конфликта выступил посетитель медицинской организации. Он оскорбил сотрудника, после чего в присутствии свидетелей нанес врачу телесные повреждения, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина нанес удар головой в челюсть врача, после чего были вызваны полицейские и охрана. Кроме того, посетитель не был госпитализирован — его лишь осмотрели в НИИ имени Н. В. Склифосовского, уточнили в департаменте.

Решение о том, чтобы отказать мужчине в посещении его ребенка в реанимации, приняли в администрации больницы в целях безопасности и сохранения спокойствия пациентов, подчеркнули в депздраве.

Ранее сообщалось о том, что кафе загорелось на юго-западе Москвы.

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