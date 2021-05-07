Рунический провидец дал прогноз знакам зодиака на неделю с 10 по 16 мая

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Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал, что представителям всем знаков зодиака ждать от недели с 10 по 16 мая.

Овен

«Гебо», «соуло» и «беркана» предоставят все условия для достижения намеченных целей. Помощь и поддержку в этом окажут верные союзники. Ближайшие семь дней подарят возможность укрепить старое сотрудничество, которое послужит общему делу, или же обзавестись новыми связями в бизнесе.

Телец

«Райдо», перевернутый «лагуз» и «турисаз» указывают на то, что недавно начатые дела рискуют иметь неожиданное продолжение. Однако все возникшие сложности можно будет преодолеть. Это потребует полной самоотдачи.

Близнецы

«Уруз», «дагаз» и «турисаз» говорят о том, что существующий застой будет преодолен и ситуация выйдет на новый виток развития. Тем не менее возможны и риски. Сейчас важно определить приоритетные планы и свои возможности, после чего необходимо следовать им, не отвлекаясь на второстепенные задачи.

Рак

«Эйваз», «лагуз» и «наутиз» предупреждают о грядущих изменениях, которые произойдут независимо от ваших желаний. Выбрать правильный путь поможет собственная интуиция. Сейчас важно не совершать импульсивных движений, а отнестись к происходящему по-философски.

Лев

Перевернутая «вуньо», «йера» и перевернутая «кено» указывают на то, что в профессиональном плане могут случиться сложности. Вероятно, вы утомились от рутины и быта, однако у всего есть причины. Скорее всего, вы не совсем четко выстраиваете общение с коллегами. В предстоящую неделю важно наметить ближайшие планы, которые позволят нормализовать финансовую составляющую.

Дева

«Йер», перевернутый «альгиз» и перевернутый «тейваз» рекомендуют уделить внимание профессиональной сфере. Не стоит пасовать перед сложностями, тогда результат не заставит себя ждать. Сейчас важно ставить новые цели, это станет залогом успеха.

Весы

«Перто», «феху» и «йера» свидетельствуют об отличных финансовых возможностях. Построенные в это время планы принесут серьезный доход и перспективу роста. Грядущая неделя станет лучшим временем для добычи и приумножения ресурсов.

Скорпион

«Ингуз», перевернутая «феху» и «гебо» предупреждают, что эмоции и излишнее доверие к людям рискуют обернуться материальными потерями. Поведение и чувства следует держать под контролем и доверять только проверенным людям.

Стрелец

Перевернутая «кено», «хагалаз» и «альгиз» рекомендуют начать управлять своей жизнью, а также свидетельствуют о возможных неожиданностях. Сохранить потенциал получится только при непосредственном участии. Самое важное — контроль над действиями и понимание происходящих процессов.

Козерог

«Отал», «эваз» и «кено» советуют привлечь все возможности, чтобы решить поставленные задачи. Вы сможете получить помощь близких и людей, которые заинтересованы в вашей поддержке.

Водолей

Перевернутое «перто», «иса» и «уруз» рекомендуют осторожно относиться к сплетням и неподтвержденной информации. Дела потребуют от вас некоторых усилий. Однако вашей энергии хватит на реализацию и раскрытие своего потенциала.

Рыбы

«Иса», «хагалаз» и «гебо» указывают на большое число нерешенных вопросов, которые, вероятно, тянутся не первый год. Эта неделя благоприятна для избавления от старых проблем и открытия новых возможностей. Пользу принесет помощь близких и родных, сообщает Пятый канал.

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