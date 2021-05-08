Врач дала советы дачникам с заболеваниями сердца

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Российский врач-гериатр Наталья Черепанова в преддверии дачного сезона дала советы дачникам, у которых есть заболевания сердца.

Для того чтобы не навредить собственному здоровью, врач посоветовала перед поездкой за город посетить терапевта или врача-гериатра. Особое внимание этому пункту стоит уделить тем, кто долгое время провел в самоизоляции.

Пожилым людям необходимо взять с собой на дачу тонометр и выписанные врачом лекарства. При этом не стоит забывать принимать препараты, чтобы избежать скачков давления из-за непривычных физических нагрузок.

Трудиться в огороде можно только утром и вечером, а с 12:00 до 16:00 следует оставаться дома. Также лучше не забывать надевать головной убор, а для работы под солнцем выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, нельзя перенапрягаться — нужно работать в удовольствие и делать перерывы, чтобы дать организму отдохнуть.

Эксперт предупредила, что трудиться при плохом самочувствии нельзя. Она также посоветовала делать небольшую гимнастику перед работой, чтобы подготовить организм к нагрузкам.

Также стоит держать при себе телефон, чтобы в случае плохого самочувствия вызвать скорую или позвонить родственникам, посоветовала Черепанова журналистам издания «Екатеринбург онлайн».

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