Ученые нашли связь между размером мозга и продолжительностью зевка

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Ученые установили связь между размерами мозга и продолжительностью зевка. Отмечается, что мозгу необходимо охлаждаться, а зевание способствует этому процессу. По словам экспертов, чем больше мозг животного, тем дольше будет длиться его зевок.

Для исследования специалисты провели эксперимент на 55 видах млекопитающих и 46 видах птиц. В общей сложности ученые проанализировали 1291 зевок. Опираясь на полученные результаты, они обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов.

Большему по размеру мозгу термолиз требуется чаще, его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов.

По данным ученых, птицы зевают меньше, чем животные. Это связано с тем, что у млекопитающих температура тела выше. Статья с результатами данного исследования была опубликована на сайте Communications Biology.

Ранее ученые рассказали о том, как недостаток сна влияет на здоровье человека.

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