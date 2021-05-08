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Песков оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада Победы в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Песков оценил влияние погоды на проведение воздушной части парада Победы в Москве

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Погода в столице 9 мая может повлиять на воздушную часть парада Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 8 мая.

По словам представителя Кремля, непогода может негативно сказаться на воздушной части парада.

— Погода может повлиять на воздушную часть парада, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее зрители поделились впечатлениями от репетиции парада Победы.

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