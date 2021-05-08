Почти все ветераны из Подмосковья прошли диспансеризацию

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Практически все ветераны Великой Отечественной войны из Московской области прошли диспансеризацию. Такую информацию предоставила глава регионального Министерства здравоохранения Светлана Стригункова.

По ее словам, 96 процентов участников войны в Подмосковье в 2021 году прошли медицинское обследование у врачей.

— Забота о здоровье начинается с контроля за его состоянием, — пояснила министр.

По ее словам, каждый год подмосковные медицинские специалисты проводят диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. По итогам обследования они назначают необходимое лечение и дают рекомендации, а при необходимости направляют на более углубленную диагностику, отмечает телеканал 360.

При этом уточняется, что диспансеризация доступна любому гражданину старше 18 лет. Для этого, ему нужно записаться на обследование по телефону 122, либо сделать это в поликлинике или через портал «Госуслуги».

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