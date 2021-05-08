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Акция «Цветы Победы» прошла в Москве
Фото: pixabay.com

Акция «Цветы Победы» прошла в Москве

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, площадь Дорогомиловская ЗаставаКарта всех событий

Молодежь Москвы приняла участие во второй акции «Цветы Победы», она приурочена к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По просьбе ветеранов активисты возложили к монументам и памятникам столицы почти 10 тысяч цветов.

Акция стартовала у обелиска «Москва — город-герой». Рота почетного караула прошла церемониальным маршем к памятнику под сопровождение военного оркестра. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова приняла участие в возложении цветов.

Акция «Цветы Победы» прошла в МосквеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Акцию «Цветы Победы» впервые провели в прошлом году. Ветераны во время действия ограничений, связанных с пандемией, обратились с просьбой к молодым людям посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны. В этом году лидеры молодежных организаций города выступили с инициативой о продолжении акции и возложили цветы к столичным монументам и памятникам по просьбе ветеранов, у которых не было возможности это сделать, — рассказала она.

Участниками акции стали представители молодежных проектов и некоммерческих организаций, таких как Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Всероссийский межнациональный союз молодежи, Студенческий координационный совет профсоюза, Международная ассоциация студенческого телевидения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что московские школьники и студенты прочтут письма военных лет в рамках патриотической акции.

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