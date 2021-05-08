«Оставили малого, а сами в отрыв»: соседи рассказали о семье выпавшего из окна ребенка в Москве

Фото: pixabay.com

Ребенок, выпавший из окна многоэтажного дома по улице Маршала Неделина, дом 4, на западе Москвы, воспитывался в неблагополучной семье. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил один из местных жителей Владислав Иванов (данные изменены по просьбе человека — прим. «ВМ»).

По словам мужчины, годовалый ребенок рос в семье не один, у супружеской пары есть еще дети.

— Они вдевятером, если не вдесятером живут в крохотной квартире. Постоянно слышны крики, ор не утихает, очень громкие, — рассказал мужчина.

По словам Иванова, ребенка нашли соседи и вызвали сотрудников полиции и скорую помощь, так как при падении несовершеннолетний получил серьезные травмы.

— Отправили в больницу, родители, наверное, и не знают до сих пор. Непутевые они, вроде как неблагополучная семейка. Оставили малого, а сами в отрыв ушли. Да и с ними мало кто общался, скрытные они какие-то, — добавил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что 8 мая 2021 года годовалый ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома по улице Маршала Неделина. Его доставили в медицинское учреждение.

Следственный комитет РФ по городу Москве проводит доследственную проверку по факту падения годовалого ребенка из окна квартиры.Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Читайте также: Полуторагодовалый ребенок умер после прогулки с родственником на северо-востоке столицы