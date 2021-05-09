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Свыше сотни пар станцевали вальс Победы в Москве
Фото:ФГБУК «Музей Победы»

Свыше сотни пар станцевали вальс Победы в Москве

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

У стен московского Музея Победы в субботу, 8 мая, прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы», в котором приняли участие более 100 пар.

К флешмобу присоединились профессиональные танцоры, школьники, студенты и люди старшего поколения. Они станцевали победный вальс за себя и за тех, кому не суждено было разделить радость Победы.

Многие участники пришли в военной форме или костюмах 1940-х годов, а учащиеся кадетских классов — в парадной форме и бальных платьях.

Флешмоб, который прошел в преддверии Дня Победы, не только объединил людей всех возрастов, но и подарил праздничное ощущение накануне этого великого дня и позволил прикоснуться к истории нашей страны, рассказали в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест «Во славу героев».

Читайте также: В Музее Победы раритеты расскажут о подвигах фронтовых кассиров

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