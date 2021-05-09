После трехнедельной комы скончался радиоведущий Максим Рогачев

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ведущий радио «Европа плюс» Максим Рогачев скончался в возрасте 30 лет после трехнедельной комы. Об этом рассказали родные радиоведущего в воскресенье, 9 мая.

Несколько недель назад Рогачев пострадал при падении производственного станка на строительной базе в Волгограде. Сообщалось, что ведущему «почти оторвало половину лица».

Рогачева госпитализировали, прооперировали и ввели в медикаментозную кому. Состояние ведущего не улучшалось, поэтому врачи перелили мужчине кровь, но процедура не помогла.

— На прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но сердце удалось завести, — уточнили родственники.

По их словам, о смерти радиоведущего сообщили 9 мая в 11:30, пишет издание V1.