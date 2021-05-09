Салют в честь Дня Победы начался в Москве

Фото: Минобороны РФ

В Москве начался салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверки запускают из 16 точек столицы.

В 22:00 в воскресенье, 9 мая, подразделения отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина дали первые залпы из десятков салютных установок. Шоу будет длиться десять минут.

Всего в небо будет запущено более 12 тысяч пиротехнических снарядов. Часть залпов выведет в воздухе российский триколор. Увидеть салют могут жители 12 округов Москвы.

Ранее сообщалось, что копию Знамени Победы развернули на МКС в честь 9 Мая.

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