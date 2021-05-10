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Пушков заявил, что Байден мечтает о России 90-х
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков заявил, что Байден мечтает о России 90-х

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден мечтает о России, какой она была в 1990-х годах.

— Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть — это в прошлом, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков призвал американского лидера «перестать мечтать», уточнив, что его мечты не оправдаются.

Ранее турецкое агентство предположило, что США стремятся сделать Россию замкнутой страной, какой она была во времена правления Бориса Ельцина.

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Джо БайденАлексей ПушковСША
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