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Эндокринолог назвала опасный признак гормонального сбоя
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эндокринолог назвала опасный признак гормонального сбоя

Рафаэль Залян

Илья Ашуров

Здоровье

Существуют пять основных признаков, которые указывают на гормональный сбой в организме человека. Игнорирование этих признаков может привести к негативным последствиям для здоровья, особенное внимание стоит уделить самому опасному из них. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог Ирина Милонова.

На гормональный дисбаланс указывает тахикардия. По словам врача, этот симптом может быть последствием серьезных проблем со здоровьем.

— Это учащенное сердцебиение, которое возникает только при проблемах с функцией щитовидной железы. Поэтому, если вы вдруг слышите биение собственного сердца, чего не должно быть, впору задуматься о походе к врачу, — сказала специалист корреспонденту «ВМ».

Милонова настоятельно рекомендовала не игнорировать тахикардию, так как подобная стратегия «до добра не доведет». Кроме того, врач обратила внимание на разницу между тахикардией и аритмией. Последняя возникает при нарушении нормальной частоты сердечных сокращений.

Подробнее об остальных признаках гормонального сбоя читайте в материале «Вечерней Москвы».

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