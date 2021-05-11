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Новую гостиницу построят рядом с аэропортом Внуково
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новую гостиницу построят рядом с аэропортом Внуково

Полина Долганова

Город
поселение Внуковское, деревня Изварино, дом 46, строение 1Карта всех событий

Рядом с аэропортом Внуково планируется разместить гостиничный комплекс до 100 номеров. Об этом рассказала ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Отмечается, что отель появится по адресу поселение Внуковское, деревня Изварино, дом 46, строение 1. Площадь строения составит 0,39 гектаров, а высота — 7 этажей.

Учитывая близость новой гостиницы к аэропорту Внуково, объект станет еще одним местом пребывания путешествующих граждан.

По результатам визуального анализа определено, что новое строительство не окажет негативного влияния на ландшафт расположенных рядом объектов культурного наследия: усадьбу «Изварино» и церковь Илии Пророка, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

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