Дачникам рассказали о самом благоприятном времени для посадки огурцов

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Российским дачникам рассказали, когда лучше всего приступать к посадке огурцов. По мнению специалистов, для этого больше всего подходит первая декада июля, но только в том случае, если на территории региона установится теплая погода.

Эксперты отмечают, что к моменту высадки в грунт у растения должны сформироваться хотя бы 3–4 настоящих листочка. Если рассада переросла, а количество настоящих листочков значительно больше, то растение хуже приспособится к новым условиям.

Настоящими листочками специалисты называют привычный всем садоводам лист огурца. Он не овальной формы, имеет острые уголки. Они располагаются на стебле поочередно, а не симметрично, как первые листочки, сообщает издание «АиФ».

Расти огурцы могут в любом грунте, но предпочитают тепло, поэтому их часто высаживают в теплицах. Эксперты советуют ставить для огурцов сетку, за которую растение могло бы цепляться усиками.

Ранее сообщалось о главном правиле спасения урожая в период заморозков.

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