Новый деловой комплекс построят на базе киноконцерна «Мосфильм»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Крупный многофункциональный комплекс построят на Мосфильмовской улице в Раменках. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Его возведут на базе ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм».

Отмечается, что в рамках проекта планируется постройка двухэтажного офиса управляющей компании, а также здание делового центра, который будет состоять из трех корпусов высотой 7, 8 и 10 этажей. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он отметил, что площадь будущей постройки составит 45 тысяч квадратных метров.

Офис компании будет облицован алюминиевыми панелями и крупноразмерными плитами из натурального камня. На юго-восточной стороне фасада предусмотрены озелененные галереи на каждом этаже.

Также в здании появится двухэтажная подземная парковка. На ней сможет припарковаться 301 автомобиль.

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