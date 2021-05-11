Таксисту вспороли живот у торгового центра в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Таксиста ранили ножом в живот у торгового центра в Новой Москве. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию поступил звонок от мужчины. Он сообщил, что получил ножевое ранение и находится в своей машине возле ТЦ в поселении Сосенском. Вскоре по указанному адресу выехала скорая помощь. Потерпевшим оказался водитель такси, у него диагностировали ранение живота с повреждением внутренних органов.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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