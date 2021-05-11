Отделку квартир завершают в строящемся по реновации доме на северо-западе Москвы

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 42 Карта всех событий

Строительство жилого дома на 472 квартиры продолжается на северо-западе столицы по программе реновации. В здании проводят внутреннюю отделку помещений и фасадные работы, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Новостройку возводят на улице Вилиса Лациса, напротив владения 42. Территорию дома благоустроят, установят детские площадки и создадут зону подземного паркинга. Здание оборудуют системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

По состоянию на конец апреля в Москве по программе реновации построили 112 домов, 85 из них уже передали для заселения, пишет Интерфакс.

Ранее площадки для спортивных тренировок заработали в 40 столичных парках.

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