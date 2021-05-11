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Человек погиб в результате ДТП на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Человек погиб в результате ДТП на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 29 Карта всех событий

В результате ДТП на востоке столицы погиб один человек. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом 29 на Щелковском шоссе. Внедорожник столкнулся с мотоциклом.

— Водитель мотоцикла погиб на месте, — заключил источник «ВМ».

Ранее «ВМ» писала, что два автомобиля столкнулись на 53-м километре МКАД. В результате аварии погибли три человека, еще один получил серьезные повреждения.

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Щелковское шоссеДТП с мотоциклистомпогибшие в аварии
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