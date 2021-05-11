Стас Михайлов и Лиза Арзамасова выразили соболезнования родным погибших в Казани

Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов и актриса Елизавета Арзамасова выразили слова соболезнования родным и близким погибших в казанской школе. Об этом они написали в своем Instagram-аккаунте.

— Не могу найти слов, потому что не существует слов утешения для родителей, потерявших детей, — написала актриса.

Михайлов также выразил свои соболезнования всем семьям погибших, подчеркнув, что самое ужасное — это «когда страдают ни в чем неповинные дети».

Поклонники артистов также написали слова соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе: «Как же это страшно! Соболезную родным и близким»; «Убийству нет оправдания, нет прощения, и этот человек должен понести самое строгое наказание, желательно публично!»; «Мои соболезнования родителям. В голове не укладывается все то, что произошло».

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

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