Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани

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Действиям администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия дадут правовую оценку. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Уточняется, что надзорное ведомство также проверит законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему нападавшему.

Прокуратура Республики Татарстан продолжает проверку по факту нападения на школу в Казани. Эксперты изучат качество организации пропускного режима в образовательном учреждении, а также вопросы обеспечения безопасности учеников.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

Ранее сообщалось, что почти 20 детей находятся в больнице после стрельбы в школе в Казани.

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