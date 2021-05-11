Появилось видео того, как дети прятались в классе при стрельбе в школе в Казани

Фото: Telegram / РИА Новости

Видео того, как дети прятались в одном из классов при стрельбе в школе в Казани, опубликовано в Telegram-канале «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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