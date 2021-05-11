Комитет Госдумы рассмотрит законопроект об обороте оружия 12 мая

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Государственной думы по безопасности рассмотрит законопроект об обороте оружия в среду, 12 мая. Об этом сообщили в комитете.

Рабочая группа комитета рассмотрит законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия, отмечает РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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