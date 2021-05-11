Мурашко рассказал о состоянии детей, попавших в больницу после стрельбы в Казани
Двое детей, попавших в больницу после стрельбы в школе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 11 мая.
— В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое (находятся — прим. «ВМ») в крайне тяжелом состоянии, — рассказал министр.
Пулевые ранения получили восемь детей, остальные травмировались от осколков стекла и при эвакуации из школы.
Кроме того, решается вопрос о транспортировке пострадавших в Москву, приводит слова Мурашко ТАСС.
Стрельба в казанской школе
Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.
Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.
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