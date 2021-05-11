Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара вырос на 10,61 копейки, до 74 рублей, а евро — на 18,38 копейки, до 90 рублей. Это следует из данных Московской биржи во вторник, 11 мая.

Во время последней торговой сессии заключили 41 029 сделок с долларом на сумму 163,48 миллиарда рублей. С европейской валютой было заключено 5009 сделок на сумму 30,53 миллиарда рублей.

Ранее экономисты отметили давление на курс рубля из-за геополитики.

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