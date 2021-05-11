СК опроверг информацию о взрывном устройстве внутри школы в Казани

Фото: СК РФ / Свердловская область

Ильназ Галявиев, напавший на школу в Казани, не закладывал там взрывное устройство. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко во вторник, 11 мая.

— Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности, — рассказала представитель ведомства.

Галявиев подорвал самодельную взрывчатку на входе в школу, другой внутри здания не обнаружено, приводит слова Петренко ТАСС.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что напавший на школу в Казани подорвал в ней взрывное устройство.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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