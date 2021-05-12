Более трех тысяч школьников Москвы пройдут испытания для поступления в медиаклассы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Во вступительных испытаниях в новый проект предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе» примут участие 3100 московских девятиклассников. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

По словам директора Московского центра качества образования Марианны Лебедевой, вступительные испытания пройдут в мае в два этапа. Для поступления ребятам нужно будет успешно пройти компьютерное тестирование и написать эссе — творческое задание, по итогам которого специалисты оценят, насколько хорошо участники владеют современным русским языком и умеют рассуждать.

Проект «Медиакласс в московской школе» начнется в 2021 году в каждом округе столицы. В нем примут участие 57 образовательных учреждений. Проект поможет школьникам сделать осознанный выбор профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Он реализуется совместно с 13 университетами. В медиаклассах школьники смогут дополнительно пройти специальные курсы, среди которых «Блогинг», «Культура медийного поведения», «Бизнес в медиасфере», «Медиатуризм» и другие.

Читайте также: Школьникам снизили нагрузку, сократив число экзаменов