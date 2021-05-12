Влад Соколовский рассказал, что не может выехать из Израиля

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Певец Влад Соколовский рассказал, как он и его семья переживают конфликт Израиля с сектором Газа. Исполнитель не успел покинуть Израиль и теперь прячется в убежище.

Артист приехал к родственникам в Израиль уже давно. Поначалу никаких проблем у Соколовского не было, он планировал покинуть страну 11 мая, но ему это не удалось. По его словам, ему с трудом удалось достать билет на 13 мая. Домой певец будет добираться с большим количеством пересадок.

— Я был очень зол. Устроил там скандал. В итоге поменял билеты на 13 мая. У меня будет очень много пересадок, потратил кучу денег, — признался Соколовский.

Музыкант также рассказал, что он и его родные стали свидетелями страшных событий, происходящих в Тель-Авиве. На своей страничке в Instagram певец публикует видео, на которых заметны летящие ракеты и следы от них в небе.

— Когда звучит сирена, все встают около стен. Многие уходят в убежища, — рассказал музыкант.

Своим подписчикам Влад показал место, в котором он и его близкие пережидают обстрелы. Они провели там несколько часов, но к вечеру смогли вернуться в квартиру. Артист признался, что у него не всегда получается выходить на связь и просит поклонников не переживать.

— Многие из вас переживают, что я по три часа не выхожу на связь. Все нормально. Мы сидим, смотрим новости, следим за ситуацией, — объяснил Соколовский.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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