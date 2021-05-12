Еще 2394 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 2394 пациента вылечились от COVID-19 за последние сутки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего за период пандемии в столице вылечились 1 015 097 пациентов.

Фото: Оперштаб

За 24 часа в Москве было выявлено 2718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1252 человека, зафиксировано 59 летальных исходов.

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