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«Скоро вернусь»: PR-директор «Спартака» Антон Фетисов впервые вышел на связь после нападения
Фото: spartak.com

«Скоро вернусь»: PR-директор «Спартака» Антон Фетисов впервые вышел на связь после нападения

Анастасия Колоскова

Происшествия

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов впервые вышел на связь после того, как был госпитализирован с травмами в результате нападения.

— Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я «скоро вернусь, — цитирует Фетисова Telegram-канал «Дай ударить»

По данным источника, PR-директора уже перевели в обычную палату из реанимации.

Напомним, нападение на Фетисова произошло возле одного из баров на востоке столицы вечером, 9 мая. Неизвестный набросился на представителя спортивного клуба и ударил его в лицо, от чего тот упал на землю. Фетисова госпитализировали с переломом виска. Кроме того, врачи диагностировали у него ушиб головного мозга.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 31-летний монтажник «Мосводоканала» Боровков Жафяр. Он был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.

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