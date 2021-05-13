Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2643 пациента за сутки

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции за последние сутки еще 2643 пациента. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Всего число вылечившихся от COVID-19 людей увеличилось до 1 017 740. За сутки в столице зафиксировали 2787 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 1324 человека. За последние 24 часа скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее биолог назвала главный фактор изменения заболеваемости COVID-19 в России.

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