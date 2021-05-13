Грузовик опрокинулся после столкновения с мачтой освещения на Алтуфьевском шоссе

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе64 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы грузовая машина врезалась в мачту городского освещения. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома 64 на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП автомобиль опрокинулся. На данный момент на указанном участке дороги перекрыта одна полоса движения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

За четверг, 13 мая, это уже третье ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Первое ДТП произошло на Звенигородском шоссе. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись на левой полосе. О пострадавших не сообщалось.

Вторая авария с участием двух автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. В результате аварии один человек пострадал. Его передали медикам для осмотра.

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