Грузовик опрокинулся после столкновения с мачтой освещения на Алтуфьевском шоссе
На северо-востоке Москвы грузовая машина врезалась в мачту городского освещения. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел в районе дома 64 на Алтуфьевском шоссе. В результате ДТП автомобиль опрокинулся. На данный момент на указанном участке дороги перекрыта одна полоса движения. На месте происшествия работают оперативные службы.
За четверг, 13 мая, это уже третье ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Первое ДТП произошло на Звенигородском шоссе. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись на левой полосе. О пострадавших не сообщалось.
Вторая авария с участием двух автомобилей произошла на Кутузовском проспекте. В результате ДТП один автомобиль перевернулся. В результате аварии один человек пострадал. Его передали медикам для осмотра.
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