Эксперты рассказали, почему дети берутся за оружие

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Психолог Ксения Аверс прокомментировала трагедию, которая произошла в казанской школе 11 мая.

По ее словам, около 90 процентов убийц являются слабыми людьми со сломанной психикой, пытающимися подавить агрессию. Атака для них является способом показать миру, что они существуют, считает эксперт. И только десять процентов считаются осознанными агрессорами со стертой гранью вседозволенности.

— Обычно такие дети подвергались психологическому насилию, буллингу со стороны сверстников, учителей и не могли отстаивать свои границы, дать адекватный отпор в силу разных обстоятельств, — пояснила Ксения Аверс.

При этом она добавила, что с открытой агрессией педагоги еще умеют работать в классах, а вот пассивная агрессия пока является новшеством для современного общества. Многие родители и учителя не считают нужным и важным как-то на нее реагировать, отмечает ФАН.

По мнению психолога, в семье нужно постоянно проводить беседы с младшими членами, говорить им, что они значимы, любимы и уникальны. Так дети учатся не быть агрессорами. Необходимо объяснять им, как соблюдать границы других людей и что такое уважение.

В свою очередь врач-психиатр Артем Гилев считает, что произошедшее вскрыло застарелую проблему учета людей с психическими расстройствами.

По его мнению, нет единой базы данных по учету душевнобольных граждан. Врач, принимая пациента, может не знать, что он уже был на учете где-либо еще. Для решения этой проблемы врач предлагает создать базу данных по всей стране, а лучше — «всесоюзную». Туда нужно вносить информацию об обследованиях, осуществлявшихся на территории бывших республик Советского Союза, отмечает «Царьград».

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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