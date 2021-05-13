Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Джигурда рассказал, какие отношения в паре могут вызвать рак
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Джигурда рассказал, какие отношения в паре могут вызвать рак

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист Никита Джигурда заявил, что если в паре есть «стерильная» любовь, люди могут заболеть любой болезнью, вплоть до онкологических заболеваний.

В интервью Лене Лениной Джигурда отметил, что под этим термином понимает чрезмерную нежность и обилие ласковых слов:

— Зайка моя, солнышко, кошечка. Сверхопека, сюсю-пусю, накапливаются внутри обиды, сопротивление, оно или выйдет наружу в виде стресса или начнутся внутренние заболевания — рак, грипп. Это недовольство. Нестерильная любовь, как в фильме «Мистер и миссис Смит», — заявил артист.

По словам Джигурды, может быть «рукоприкладство, но потом-то все равно в койку и все равно выхлоп». Поэтому нет ничего страшного, если в парах есть место для разборок и споров.

Читайте также: Анисина от меня бегала: Никита Джигурда — о настоящей любви и женитьбе после развода

болезньракНикита Джигурда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Все мнения
О проекте