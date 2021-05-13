Джигурда рассказал, какие отношения в паре могут вызвать рак

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Российский артист Никита Джигурда заявил, что если в паре есть «стерильная» любовь, люди могут заболеть любой болезнью, вплоть до онкологических заболеваний.

В интервью Лене Лениной Джигурда отметил, что под этим термином понимает чрезмерную нежность и обилие ласковых слов:

— Зайка моя, солнышко, кошечка. Сверхопека, сюсю-пусю, накапливаются внутри обиды, сопротивление, оно или выйдет наружу в виде стресса или начнутся внутренние заболевания — рак, грипп. Это недовольство. Нестерильная любовь, как в фильме «Мистер и миссис Смит», — заявил артист.

По словам Джигурды, может быть «рукоприкладство, но потом-то все равно в койку и все равно выхлоп». Поэтому нет ничего страшного, если в парах есть место для разборок и споров.

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