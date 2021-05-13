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Врач заявил, что вздутие живота может говорить о смертельно опасных заболеваниях
Фото: pixabay.com/ru

Врач заявил, что вздутие живота может говорить о смертельно опасных заболеваниях

Анастасия Прохорова

Здоровье

Симптомы, такие как боль и вздутие живота, могут говорить о серьезных болезнях. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Врач считает, что люди обычно не придают значения таким симптомам, а только заглушают их обезболивающими препаратами. Однако при боли и вздутии лучше сразу обратиться к специалисту, так как у человека могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

— Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, — объяснил медик.

Он добавил, что такие болезни, как лактозная недостаточность, или целиакия, тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием. Зиннатуллин подчеркнул, что причин, из-за которых может заболеть живот, множество. Поэтому не стоит игнорировать любые болезненные ощущения, пишет Пятый канал.

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