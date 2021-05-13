Несколько штатов США испытывают кризис из-за нехватки бензина

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Несколько американских штатов на восточном побережье остались без бензина. Это произошло из-за атаки хакеров на трубопровод. С каждым часом обстановка на заправочных станциях становится все тяжелее. Люди хотят запастись топливом впрок.

Между ними возникает настоящая конкуренция, без предоставления скидок на пол и возраст. Большинство американцев не хотят остаться с пустыми баками.

— Там творится безумие. Я сначала не придал этому значения, поэтому не заправил машину заранее. А потом стали образовываться огромные очереди. Бензина не хватает. Народ расхватывает его, — рассказал местный житель Дэн Андерсон.

В пяти штатах образуются большие пробки у заправочных станций. Более половины из них простаивают без топлива, отмечает «МИР 24». Непростая ситуация складывается в Северной Каролине, Атланте и Вирджинии.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, подобная ситуация напомнит Вашингтону о новых вызовах, с которыми ему придется столкнуться при переходе на «зеленую» энергетику.

Из-за хакерской атаки на одну из крупных компаний США Colonial Pipeline, занимающуюся доставкой топлива на все восточное побережье страны, возникла полная остановка ее мощностей. В результате в Северной Каролине остановилась работа 65 процентов станций, в Вирджинии — 44 процентов, а в Вашингтоне на данный момент без топлива находятся порядка десяти процентов АЗС.

Из-за дефицита люди стали запасаться бензином впрок. Для этого они используют даже нетрадиционные емкости.

— Где-то были запасы топлива, где-то — нет. Думаю, дефицит будет наблюдаться еще несколько дней или неделю. Потом ситуацию возьмут под контроль, сделают выводы. Например, как усилить безопасность энергетического сектора, сколько нужно вложить денег, — пояснил Станислав Митрахович.

По его мнению, также американские власти сделают выводы касательно перспектив «зеленой» энергетики с точки зрения кибербезопасности. Эксперт считает, что каждая маленькая солнечная батарея на крыше станет частью общей системы, отмечает Nation News. Он также предположил, что нападения могут стать еще интенсивнее, поэтому придется тратить больше денег на кибербезопасность. Как подчеркнул Станислав Митрахович, это стало новым вызовом, который ранее не учитывался.

Источник: mir24.tv

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