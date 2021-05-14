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Специальное приложение помогает бороться с лесными пожарами в Подмосковье
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Специальное приложение помогает бороться с лесными пожарами в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Общество

Мобильное приложение «112 МО» помогает сотрудникам государственного пожарного надзора бороться с причинами лесных пожаров. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал начальник регионального «Центра 112» Алексей Вагутович.

Как объяснил Вагутович, приложение помогло вывести на новый уровень межведомственное взаимодействие огнеборцев и инспекторов государственного пожарного надзора по тушению, разбору и предотвращению пала травы на территории области.

У всех сотрудников пожнадзора имеются технические средства, позволяющие передавать координаты мест возгораний в «Систему-112».Сведения о пале травы дополняются информацией о кадастровом номере и собственнике участка, а затем передаются инспектору госпожнадзора.

— Это позволило оперативно проводить проверки и принимать меры по соблюдению требований пожарной безопасности собственниками участков, — цитирует Вагутовича ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Московской области начал действовать особый противопожарный режим.

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лесные пожарыМосковская областьмобильные приложения
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