Пушкинский музей представил программу ночной акции

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Основную экспозицию гостям представят члены Клуба юных искусствоведов.

Откроет программу экскурсия «Домашние питомцы Давида», которая расскажет о символике собаки и кошки в живописи из коллекции Пушкинского музея.

Экскурсию «Музейные лица» посвятили портретам и скульптурам, на лицах которых нет масок.

Программа «Что такое Пушкинский музей?» расскажет о зданиях музея. А о том, что закладывали люди в образ змеи в Древней Греции, Риме и Египте, — экскурсия «Змея подколодная... или нет?».

Гости музея также смогут принять участие в экскурсиях: «Как музей с двадцати старушкиных тысяч начинался», «Забудьте про этикетку», «Прогулка антиподов», «Вечные темы» и «Не картина».

Вход на мероприятия — по бесплатным билетам в музей, сообщается на сайте музея.

Вход на выставку «Билл Виола. Путешествие души» платный.

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