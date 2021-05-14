Россия сообщила посольству США в Москве об отсрочке запрета на наем местных граждан

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Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении временно отложить запрет на наем местных работников на работу в миссию. Об этом сообщили на сайте диппредставительства.

— Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг, — говорится в сообщении.

Также посольство сообщило, что продолжит оформлять иммигрантские визы в экстренных случаях, сообщает ТАСС.

Напомним, посольство США в России с 12 мая прекратило выдачу недипломатических неиммиграционных виз.

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