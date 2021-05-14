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Дерево упало на посетителя Измайловского парка
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Дерево упало на посетителя Измайловского парка

Рафаэль Залян

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Мужчине понадобилась помощь медиков после падения дерева на востоке столицы. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили экстренные службы.

Инцидент произошел в Измайловском парке. По данным собеседника «ВМ», дерево упало на прохожего около 15 часов дня. На место происшествия выезжала бригада «скорой помощи». Пострадавший серьезных травм не получил.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке.

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медикиИзмайловский паркдеревья
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