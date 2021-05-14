Дерево упало на посетителя Измайловского парка

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Мужчине понадобилась помощь медиков после падения дерева на востоке столицы. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили экстренные службы.

Инцидент произошел в Измайловском парке. По данным собеседника «ВМ», дерево упало на прохожего около 15 часов дня. На место происшествия выезжала бригада «скорой помощи». Пострадавший серьезных травм не получил.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке.

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