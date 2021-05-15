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Высотную часть Национального космического центра в столице начнут возводить летом
Фото: пресс-служба «Мосинжпроекта»

Высотную часть Национального космического центра в столице начнут возводить летом

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Возведение конструкций высотной части Национального космического центра (НКЦ) начнется в июне 2021 года. Об этом в субботу, 15 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что пока все силы сконцентрированы на завершении частей нижних этажей здания и подготовке к возведению высотной части центра.

— Завершаем подготовку фундамента высотной части здания, и думаю, что в июне приступим к возведению, — сказал Бочкарев.

Национальный космический центр строится на территории АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева». Площадь работ составляет 6,9 гектара. В центре будет размещен отраслевой информационный комплекс государственной корпорации «Роскосмос», сообщает РИА Новости.

Ранее Бочкарев сообщил, что радиальные линии метро не будут перекрывать в Москве для строительства БКЛ до конца года.

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Национальный космический центрМоскваАндрей Бочкарев
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