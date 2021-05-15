Глава СНБО допустил обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Виктора Медведчука могут обменять на удерживаемых в России украинских граждан.

— Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем, — рассказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, в четверг, 13 мая, суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Ему инкриминируют обвинение по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Гособвинение просило взять политика под стражу либо внести залог, превышающий 10,5 миллиона долларов. Медведчук с обвинениями не согласен, считает их политическими и недоказанными. Вместе с тем решение суда он пообещал исполнить.

Ранее политологи рассказали «Вечерней Москве», как на идею подобного обмена отреагируют российские власти и кого они могут отдать в обмен на «кума Путина».

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