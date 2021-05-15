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Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Государственная Дума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) во вторник, 18 мая. Об этом сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

— Во вторник мы денонсируем этот договор, — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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