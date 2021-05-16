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Американские ученые выявили связь между болезнями и месяцем рождения
Фото: pexels.com/pixabay.com

Американские ученые выявили связь между болезнями и месяцем рождения

Юлия Павлушова

Здоровье

Между датой рождения и болезнями, от которых страдают люди, существует связь. Это выяснили американские ученые.

Они проанализировали медкарты пациентов, обращавшихся за помощью в период с 1985 по 2013 год и обнаружили закономерность: одним и тем же заболеваниям чаще подвержены люди, которые родились в один месяц.

Например, родившиеся в январе нередко страдают от гипертонии и кардиомиопатии. У тех, кто появился на свет в феврале, высок риск развития атеросклероза и проблем с дыхательными путями.

Пациенты, родившиеся в марте, часто сталкиваются с пороками митрального клапана и сердечной недостаточностью, а апрельские именинники — со стенокардией. Тем, чей день рождения приходится на май, угрожает преждевременное появление на свет.

Риск развития инфаркта высок у тех, кто рожден в июне. Для людей, отмечающих день рождения в июле, нередки болезни мочевыводящих путей и гипертония. А те, кто появился на свет в августе, жалуются на астму и аллергию.

Сентябрьские пациенты испытывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а рожденные в октябре склонны к простудным заболеваниям. Ишемию, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности диагностируют у тех, чей день рождения приходится на ноябрь. А те, кто родился в декабре, часто получают травмы, пишет издание Rsute.ru.

Ранее врачи назвали связь между группой крови и различными заболеваниями.

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